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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мерсон об «Арсенале»: «Им не хватит сил на ЛЧ, нет дополнительного игрока в атаке. В АПЛ против них играют от обороны, но «ПСЖ» или «Бавария» не боятся скорости Мартинелли в контратаках»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что команде не удастся выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

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