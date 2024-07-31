В Москве сотрудники полиции оказали содействие семье репатрианта, прибывшей из Литовской Республики

Министерство внутренних дел Российской Федерации продолжает работу по реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
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