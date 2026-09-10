МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Украинские спецслужбы состоят из настоящих террористов, поэтому Британии следует открыть глаза и быть готовой к новым провокациям со стороны киевского режима.
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