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Россияне рассказали о мотивации работать продуктивно

Россияне рассказали о мотивации работать продуктивно

Абсолютное большинство (69 процентов) опрошенных в РФ соискателей считают важнейшим стимулом работать максимально продуктивно ощущение того, что они являются ценными работниками, выражающееся в том числе в заработной плате.

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