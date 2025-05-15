Россияне рассказали о мотивации работать продуктивно

Абсолютное большинство (69 процентов) опрошенных в РФ соискателей считают важнейшим стимулом работать максимально продуктивно ощущение того, что они являются ценными работниками, выражающееся в том числе в заработной плате.
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