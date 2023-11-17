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Гигантская ракета SpaceX Starship сегодня никуда не полетит — запуск отложен на сут...

Гигантская ракета SpaceX Starship сегодня никуда не полетит — запуск отложен на сут...

Гигантская ракета SpaceX Starship сегодня никуда не полетит — запуск отложен на сутки для экстренной замены одной деталиИлон Маск (Elon Musk) в соцсети X сообщил, что старт гигантской ракеты с кораблём Starship перенесён на утро 18 ноября.

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