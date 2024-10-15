Танки ВС РФ уничтожают "опорники", технику и боевиков ВСУ в курском приграничье

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео боевой работы экипажей танков группировки войск "Север" по уничтожению опорных пунктов, позиций, боевой техники, а также военнослужащих ВСУ и украинских националистов в приграничном районе Курской области.
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