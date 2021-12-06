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Самарские волонтеры обработали свыше 135 тыс. обращений с начала пандемии

Всего за 1,5 года было обработано свыше 135 тыс. обращений, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства по итогам выступления губернатора Дмитрия Азарова в Самарском академическом театре оперы и балета на XX Форуме добровольцев.

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