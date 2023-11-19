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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис перед стартом: «Состояние трассы ужасное. Сейчас самая низкая температура за весь уик-энд»

По словам пилота «Макларена», за несколько минут до старта заезда условия на трассе оказались самыми сложными за весь гоночный уик-энд – в основном из-за падения температуры.

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