Дополнительные выходные получат чиновники Казани во время саммита БРИКС

Сейчас столица Татарстана вовсю готовится к приему высоких гостей.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Дополнительные выходные с сохранением зарплаты получат чиновники Казани во время проведения саммита глав государств БРИКС в столице Татарстана с 22 по 24 октября.