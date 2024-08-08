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Дополнительные выходные получат чиновники Казани во время саммита БРИКС

Дополнительные выходные получат чиновники Казани во время саммита БРИКС

Сейчас столица Татарстана вовсю готовится к приему высоких гостей.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Дополнительные выходные с сохранением зарплаты получат чиновники Казани во время проведения саммита глав государств БРИКС в столице Татарстана с 22 по 24 октября.

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