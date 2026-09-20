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Әсгать Сәфәров Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирүдә катнашты

Әсгать Сәфәров Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирүдә катнашты

Татарстан Республикасы Рәисе Администрациясе Җитәкчесе Әсгать Сәфәров IX чакырылыш Россия Федерациясе Федераль Җыены Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирде.

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