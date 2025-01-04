Илон Маск обвинил Джо Байдена в госизмене Татьяна Сидорова156 прочтений 3 дня назад Американский предприниматель и ближайший соратник Дональда Трампа Илон Маск резко раскритиковал администрацию Джо Байдена, обвинив уходящего президента США в госизмене.
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