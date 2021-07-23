Халява или реальная поддержка – государство может списать долги населения за ЖКХ ?

ВМЕСТЕ - легче ВСЁБизнес и финансыХалява или реальная поддержка – государство может списать долги населения за ЖКХ ? ЮРИЙ ПРОНЬКО Потребители в России задолжали более одного триллиона рублей за жилищно-коммунальные услуги.Вернуться к статье82НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Соколовкоммунальщики так интересно считают)) что частенько долги возникают из воздухаRichard B RiddickЭт бухгалтёрки так считают ....Владимир Соколова какая разница кто?))если счет выставляют с долгом)Richard B RiddickМолчу .... ибо сказанное- могут счесть экстремизмом ...Владимир Соколовтсс!!))Анна ЭржибоваС чего бы "государям боярам" гасить? просто так ничего они делать не будутВиктор Белогорцевтолько у олигархов долгов по жкх больше чем у малоимущихВладимир EвтушенкоНет уж на ххх. Почему я должен платить за Милявскую, тварь, задолжавшую больше миллиона рублей? А копнуть богачей, так половина триллиона они задолжали. И весь этот пресловутый закон не для населения поддержка, а спасение богачейю.Комментировать
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