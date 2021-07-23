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Халява или реальная поддержка – государство может списать долги населения за ЖКХ ?

Халява или реальная поддержка – государство может списать долги населения за ЖКХ ?

ЮРИЙ ПРОНЬКО Потребители в России задолжали более одного триллиона рублей за жилищно-коммунальные услуги.

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Владимир Соколов
коммунальщики так интересно считают)) что частенько долги возникают из воздуха
Richard B Riddick
Эт бухгалтёрки так считают ....
Владимир Соколов
а какая разница кто?))если счет выставляют с долгом)
Richard B Riddick
Молчу .... ибо сказанное- могут счесть экстремизмом ...
Владимир Соколов
тсс!!))
Анна Эржибова
С чего бы "государям боярам" гасить? просто так ничего они делать не будут
Виктор Белогорцев
только у олигархов долгов по жкх больше чем у малоимущих
Владимир Eвтушенко
Нет уж на ххх. Почему я должен платить за Милявскую, тварь, задолжавшую больше миллиона рублей? А копнуть богачей, так половина триллиона они задолжали. И весь этот пресловутый закон не для населения поддержка, а спасение богачейю.

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