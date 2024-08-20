Диетолог Бобровский призвал отказаться от плова на природе

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал о том, какие продукты могут испортить отдых на природе. Важно составить свой собственный список запрещенных товаров перед поездкой на пикник, чтобы избежать нежелательных последствий, отметил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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