Диетолог Бобровский призвал отказаться от плова на природе

Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал о том, какие продукты могут испортить отдых на природе. Важно составить свой собственный список запрещенных товаров перед поездкой на пикник, чтобы избежать нежелательных последствий, отметил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».