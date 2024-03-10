Петербуржцам рассказали о новом способе мошенничества в Сети

В России мошенники стали разрабатывать новые схемы обмана населения. В МВД предупредили жителей, что аферисты, представляясь сотрудниками крупных операторов, пытаются перехватить доступ к аккаунту на «Госуслугах».
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