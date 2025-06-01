Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Не надоело нести всякую пургу, удар по Сибири- шантаж, уничтожение наших стратегических бомбардировщиков-плохая и неп...В Госдуме назвали...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Показательный!Водитель выпускаю...
  • Игорь Васиков
    ЧП или теракта? Что за словоблудие?!Стали известны по...

Пленный из ВСУ рассказал о преступном приказе командования

Пленный из ВСУ рассказал о преступном приказе командования

В Часовом Яре военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнили преступный приказ своего командования и расстреляли группу гражданских, которые подняли белый флаг и пытались эвакуироваться.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх