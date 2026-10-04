Удары будут усилены: Россия станет больше атаковать Украину после слов Зеленского

3 октября в интервью агентству Reuters главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина усилит атаки на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России в ответ на новую политику Москвы по нанесению ударов, направленных на принуждение населения к отъезду из Киева и других украинских городов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Негласный наблюд...
- ВС «Негласный наблюд...
- «Негласный наблюд...
А чё зельке не дразнить медведя, мерзавцу население страны не жалко, свою родню от давно вывез!(
Удары усиливаем,а дроны как летели,так и летят!
Чую после первого же удара по нашим НПЗ, они даже мёртвым позавидуют! Всё я пошел за поп корном.
Давно надо было бить и не цацкаться с военными подонками Украины и её поддерживающими "друзьями".