Мурадов: Запад хотел заполучить Севастополь в качестве военной базы

Итоги референдума о воссоединении Крыма с РФ не признаются Западом из-за провала его планов по созданию своей военной базы в Севастополе, заявил РИА Новости зампред регионального правительства Георгий Мурадов.
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