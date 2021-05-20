В Киеве признали – майдан ускорил деградацию Украины

Только новостиПолитикаВ Киеве признали – майдан ускорил деградацию Украины После госпереворота 2014 года и перехода под управление Запада украинское государство начало резко деградировать.Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег НоткинУсраина - деградируй, как можно сильнее и быстрее.Для земного шара лучше будет!!Сергей СаенкоОкраины быть не должно. Это не государство, а какая-то шобла блатных и нищих. Причем от них никому нет покоя. Пускаются во все тяжкие, а потом удивляются, что их не любят.степан дуновЧем быстрее и сильнее эти скакуасы деградируют тем лучше для населения этого не до государств.аVlad ВладТуда и дорога!ZNzygmund nedialkowУкраина после развала союза попала в список она из первых на ликвидацию.Aнатолий РайковВыслать их и запереть обратно в Галичину.Aнатолий РайковЭто после заговора трёх идиотов всё и происходит.Aнатолий РайковИ название Украина нету.Михаил ВоробьевЧто такое "майдан" - это сборище анархистов и предателей своего народа. Руководство после майдана не понимают того, что это многолетие отставания государства Украины после 2014 майдана.Маруся КацаповаПравящему олигархату плевать на народ и страну,у них одна цель больше ограбить народ и всё,что еще осталось дограбить,а украденные накопления вложить в офшоры подконтрольные штатам.В дальнейшем -сбежать и оставить страну у разбитого корыта,это будет итогом 30-летнего правления.Народ окажется в нищете,без доступной медицины,без соц выплат,брошенный на произвол судьбы.Уже сегодня чувствуется геноцид простого народа, пенсии которых ниже прожиточного минимума по стране.Резидент 007Сегодня по уровню жизни населения Украина занимает последнее место в Европе. Уверенным шагом подвинула Молдавию. При рекордном внешнем долге их правители решают свою главную задачу-получить новые кредиты. И желательно побольше.Комментировать
Свежие комментарии