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В Киеве признали – майдан ускорил деградацию Украины

В Киеве признали – майдан ускорил деградацию Украины

После госпереворота 2014 года и перехода под управление Запада украинское государство начало резко деградировать.

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Олег Ноткин
Усраина - деградируй, как можно сильнее и быстрее.Для земного шара лучше будет!!
Сергей Саенко
Окраины быть не должно. Это не государство, а какая-то шобла блатных и нищих. Причем от них никому нет покоя. Пускаются во все тяжкие, а потом удивляются, что их не любят.
степан дунов
Чем быстрее и сильнее эти скакуасы деградируют тем лучше для населения этого не до государств.а
Vlad Влад
Туда и дорога!
zygmund nedialkow
Украина после развала союза попала в список она из первых на ликвидацию.
Aнатолий Райков
Выслать их и запереть обратно в Галичину.
Aнатолий Райков
Это после заговора трёх идиотов всё и происходит.
Aнатолий Райков
И название Украина нету.
Михаил Воробьев
Что такое "майдан" - это сборище анархистов и предателей своего народа. Руководство после майдана не понимают того, что это многолетие отставания государства Украины после 2014 майдана.
Маруся Кацапова
Правящему олигархату плевать на народ и страну,у них одна цель больше ограбить народ и всё,что еще осталось дограбить,а украденные накопления вложить в офшоры подконтрольные штатам.В дальнейшем -сбежать и оставить страну у разбитого корыта,это будет итогом 30-летнего правления.Народ окажется в нищете,без доступной медицины,без соц выплат,брошенный на произвол судьбы.Уже сегодня чувствуется геноцид простого народа, пенсии которых ниже прожиточного минимума по стране.
Резидент 007
Сегодня по уровню жизни населения Украина занимает последнее место в Европе. Уверенным шагом подвинула Молдавию. При рекордном внешнем долге их правители решают свою главную задачу-получить новые кредиты. И желательно побольше.

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