Есть у нас в городе чиновники, которые понтуются, золотые горы гумпомощи бойцам обещают. А в итоге подводят парней и не помогают с самым насущным, о чëм бойцы просят.
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Есть у нас в городе чиновники, которые понтуются, золотые горы гумпомощи бойцам обещают. А в итоге подводят парней и не помогают с самым насущным, о чëм бойцы просят.
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