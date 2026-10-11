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Регион 29

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Ремонт дороги Коноша – Вожега на финишной прямой

Ремонт дороги Коноша – Вожега на финишной прямой

В этом сезоне обновляют два участка общей протяженностью более 25 км.Готовность — более 95%: уложено покрытие, отремонтированы мосты через Лухтонгу и Сенную.

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