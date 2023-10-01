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Щенячий патруль не позволил фильму "Пила 10" стать лидером

Щенячий патруль не позволил фильму "Пила 10" стать лидером

Борьба нескольких дебютантов за лидерство в американском прокате на прошедших выходных завершилась победной мультфильма “Щенячий патруль: Мегафильм”, который оттеснил на второе место фильм ужасов “Пила 10“.

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