Щенячий патруль не позволил фильму "Пила 10" стать лидером

Борьба нескольких дебютантов за лидерство в американском прокате на прошедших выходных завершилась победной мультфильма “Щенячий патруль: Мегафильм”, который оттеснил на второе место фильм ужасов “Пила 10“.
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