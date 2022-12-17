Кайсар не уложился в вес перед вторым боем в UFC

Прошла процедура официального взвешивания перед последним турниром UFC в 2022 году. Этнический казах из Китая Максат Кайсар показал на весах – 71,6 кг, перевес 1,3 кг.
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