Кайсар не уложился в вес перед вторым боем в UFC

Прошла процедура официального взвешивания перед последним турниром UFC в 2022 году. Этнический казах из Китая Максат Кайсар показал на весах – 71,6 кг, перевес 1,3 кг.

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