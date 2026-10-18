Ни камер, ни рамок не нужно Исследователи Шведского агентства оборонных исследований (FOI) разработали систему искусственного интеллекта WiFireNet, способную обнаруживать скрытые пистолеты с помощью обычных сигналов Wi-Fi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым