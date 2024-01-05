Праздники, которые сегодня, 6 января 2024 года, отмечают в России и мире Татьяна ОрлонскаяКалендарь праздников в мире и России наполнен разнообразными торжествами, и 6 января 2024 года становится ярким подтверждением этому факту.
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