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Праздники, которые сегодня, 6 января 2024 года, отмечают в России и мире

Праздники, которые сегодня, 6 января 2024 года, отмечают в России и мире

Праздники, которые сегодня, 6 января 2024 года, отмечают в России и мире Татьяна ОрлонскаяКалендарь праздников в мире и России наполнен разнообразными торжествами, и 6 января 2024 года становится ярким подтверждением этому факту.

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