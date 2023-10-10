Режиссура Карагандинского Каздрамтеатра признана лучшей на международном фестивале

На І Международном театральном фестивале к 100-летию со дня рождения народной артистки Казахстана, актрисы театра и кино Бикен Римовой Карагандинский областной академический казахский драматический театр имени Сакена Сейфуллина получил награду в номинации «Лучшая режиссура».
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