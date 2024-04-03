Захарова обвинила Макрона в подготовке терактов совместно с киевским режимом

Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон заявляет о настрое на укрепление антитеррористического сотрудничества с РФ, однако продолжает наделять киевский режим средствами для совершения новых терактов.
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