В топ‑5 вошли Калмыкия, Мурманская, Костромская, Сахалинская, Оренбургская и Брянская области Средние зарплатные предложения в России за год увеличились на 20% и составили в среднем 84 590 рублей в месяц, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на "Авито Работа".