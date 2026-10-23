В топ‑5 вошли Калмыкия, Мурманская, Костромская, Сахалинская, Оренбургская и Брянская области Средние зарплатные предложения в России за год увеличились на 20% и составили в среднем 84 590 рублей в месяц, такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на "Авито Работа".
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