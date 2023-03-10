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Кевин Дюрэнт пропустит как минимум три недели из-за растяжения связок

Кевин Дюрэнт пропустит как минимум три недели из-за растяжения связок

Дополнительное обследование подтвердило, что форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт получил растяжение связок левого голеностопного сустава.

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