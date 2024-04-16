Первый шаг к миру. Предложена важная договоренность между Россией и Украиной

Украинский телеграмм-канале ЗеРада сообщил, что арабские и турецкие посредники рамках переговорного процесса уговаривают руководство России больше не наносить крупных ракетных ударов по энергетике Украины.
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