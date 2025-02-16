Лимит для оплаты больничного в РФ повысился до 2,225 миллиона рублей

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина С 2025 года максимальный лимит дохода человека, из которого высчитывается размер выплат по больничному, повысился до 2,25 миллиона рублей, рассказала эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.