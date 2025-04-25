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Силуанов оценил состояние мировой экономики

Силуанов оценил состояние мировой экономики

На сегодняшний день мировая экономика пребывает в критической точке. Риски финансовой стабильности и инфляционное давление нарастают, сказано в тексте заявления министра финансов РФ Антона Силуанова, пишет ТАСС.

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