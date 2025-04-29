С оскорбившего пенсионерку петербуржца хотят взыскать 100 тысяч рублей компенсации

Заявление в настоящий момент находится на рассмотрении Прокуратура Приморского района подала в суд исковое заявление о взыскании с жителя Санкт-Петербурга 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда пенсионерке, сообщили в пресс-службе надзорного органа Северной столицы.