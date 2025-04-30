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В Роскачестве предупредили о рисках отравлений в майские праздники

Рост случаев пищевых отравлений часто фиксируется в период шашлыков в майские праздники. Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко в разговоре с "Известиями" предупредила, что главная опасность кроется в сезонном потеплении, массовых выездах на природу, а также ослаблении контроля за условиями хранения и приготовления пищи.

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