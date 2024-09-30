В Калужской области полицейские, общественники и представители «Движения первых» и Юнармии приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Подросток – правильный выбор»

Сотрудниками ПДН территориальных органов МВД России в Калужской области совместно с представителями общественности с целью профилактики деструктивного поведения и правонарушений среди подрастающего поколения, а также распространения экстремисткой и террористической идеологии в молодежной среде, проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток - правильный выбор».