«Революция гвоздик». Как португальская армия совершила мирную революцию

Цветы в дулах винтовок – один из самых узнаваемых символов в истории революций Салазаризм Чтобы понять причины происшедшего 25 апреля 1974 года, необходимо обратиться к предшествующему историческому периоду, который связан с именем Антониу де Оливейра Салазара (1889–1968).