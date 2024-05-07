«Революция гвоздик». Как португальская армия совершила мирную революцию

Цветы в дулах винтовок – один из самых узнаваемых символов в истории революций Салазаризм Чтобы понять причины происшедшего 25 апреля 1974 года, необходимо обратиться к предшествующему историческому периоду, который связан с именем Антониу де Оливейра Салазара (1889–1968).
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