Иванову разрешили не показывать доходы. Он заработал на люксовое авто и огромный дом

Известно, что экс-замминистра обороны России Тимур Иванов, приобрел советский автомобиль ЗИС-110 стоимостью до 18 миллионов рублей, а также дом площадью 1,5 тысячи квадратных метров благодаря за время работы в МО.
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