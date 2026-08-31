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Мировое обозрение

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КСИР заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом

КСИР заявил о поражении американского беспилотника MQ-9 над Ормузским проливом

Силы противовоздушной обороны Корпуса стражей Исламской революции перехватили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper над Ормузским проливом, после чего аппарат упал в Персидский залив.

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