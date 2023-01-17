Слово и дело

9 358 подписчиков

Guardian: Киеву нужна сотня танков от НАТО для контрнаступления

Guardian: Киеву нужна сотня танков от НАТО для контрнаступления

Чтобы реализовать контрнаступление, Украине нужно не менее 100 танков от Запада. Об этом написала британская газета The Guardian, ссылаясь на экспертов лондонского Международного института стратегических исследований.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх