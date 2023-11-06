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Эксперт раскрыл, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой

Эксперт раскрыл, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой

Эксперт раскрыл, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой Директор компании «ИТ-Резервы» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» раскрыл, о чем нельзя громко говорить рядом с умной техникой.

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