Искусство Победы: После демонстрации. Они видели Сталина

Дорогой читатель! Мы открываем новую праздничную рубрику «Искусство Победы». С 1 по 9 мая на портале Tverlife мы будем рассказывать вам о живописи, музыке и фильмах, которые так или иначе связаны с праздником великой Победы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии