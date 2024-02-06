Такер Карлсон заявил, что возьмёт интервью у Владимира Путина

Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Владимира Путина. Такер Карлсон заявил, что берет интервью у Путина, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине.
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