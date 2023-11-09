Еще три перехватывающие парковки у станций метро, МЦК и МЦД появятся в столице

Как рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, парковка у станции D4 и метро «Минская» №9181 уже действует, а еще две — №9192 и №9193 у станции метро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив» — заработают 10 ноября.