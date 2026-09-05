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После кабачков остается целая миска очисток: теперь отправляю их не в ведро, а обратно в почву

После кабачков остается целая миска очисток: теперь отправляю их не в ведро, а обратно в почву

Кожура кабачков — это кухонные отходы, которые можно превратить в натуральное удобрение, обогащая грядки питательными веществами.

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