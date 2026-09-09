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Регионы России

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Спасатели приостановили поиск семьи Усольцевых в красноярской тайге

Спасатели приостановили поиск семьи Усольцевых в красноярской тайге

Спасатели в Красноярском крае не планируют возобновлять поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге осенью 2025 года.

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