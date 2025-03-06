Медведев назвал саммит лидеров ЕС пустышкой

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал пустышкой прошедший в Лондоне неформальный саммит европейских лидеров — они хотели быстрее «нарисовать европлан» завершения украинского конфликта вне зависимости от его содержания.
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