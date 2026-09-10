Электровелосипедист столкнулся с Лада Гранта на трассе под Орлом

68-летний мужчина на электровелосипеде KUGOO KIRIN V3 PRO без номеров не уступил дорогу Ладе Гранта, что привело к столкновению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым