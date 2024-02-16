В Самаре полиция задержала участников перестрелки в Тюмени, которая состоялась еще пятого января. Об этом заявили в «МВД Медиа» «Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тюменской области при взаимодействии с оперативниками полиции Самарской области и при поддержке спецподразделения Росгвардии арестовали в Самаре двух фигурантов дела по подозрению в покушении на убийство», — проинформировали представители правоохранительных органов.