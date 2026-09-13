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Лапочкин о голе «Зениту» после стыка Еремеева и Барриоса: «Это безрассудный фол, манера подката Ильи жесткая. Судья должен был зафиксировать нарушение и показать ему желтую карточку»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил спорный эпизод с голом « Локомотива » в ворота « Зенита » в матче 8-го тура Альфа-Банк РПЛ (1:2).

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