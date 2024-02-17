Руководитель киевского режима Владимир Зеленский поделился сведениями о том, что в рамках рабочего визита на территорию Федеративной Республики Германия он вступил в переговорный процесс с лидером Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии