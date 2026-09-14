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Регионы России

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Костромская область заняла второе место в ЦФО по платежам за использование лесов

Костромская область заняла второе место в ЦФО по платежам за использование лесов

В 2025 году лесопользователи региона перечислили в бюджетную систему более 2 млрд рублей. Это в 4,5 раза больше, чем в 2014 году.

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